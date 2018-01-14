В «ДНР» рассказали сколько выписано штрафов за нарушения ПДД за минувший год

Выявлено более 59 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Как говорится в сообщении, «вынесено 56 тысяч постановлений о наложении штрафов на сумму более 55,5 млн. руб.».

Так, за прошлый год зафиксировано около 19 тысяч фактов нарушения правил проезда дорожных знаков и разметки, 6 тысяч раз нарушались правила проезда перекрестков, 5,5 тысяч случаев превышения скорости и свыше трех тысяч — нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Кроме того сообщается, что почти пять тысяч водителей в самопровозглашенной республике были отстранены от управления авто за вождение в нетрезвом виде.

Отмечается, что годом ранее на подконтрольной «ДНР» территории было оформлено почти 60 тысяч протоколов за нарушения правил дорожного движения, выписано штрафов на общую сумму около 69 млн. руб.