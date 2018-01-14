В Украине оклады педагогов увеличены на 25%

Кабмин принял решение об увеличении должностных окладов педагогическим работникам с 1 января.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, «данное решение принимается без обсуждения, но с доработкой с Минсоцполитики».

По его словам, повышение составит 25%, что будет составлять в среднем 1500 грн.

Кроме того, по итогам выполнения госбюджета за первое полугодие будет рассмотрен вопрос повышения с 1 сентября оплаты труда других категорий педагогических и научно-педагогических работников.

Глава правительства Украины также сообщил, что у медработников тоже происходит увеличение зарплат, хотя и не такими темпами, но в течение 2018-го года будут найдены решения в рамках реализации реформы для повышения заработных плат врачам.