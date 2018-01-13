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Старый Новый год и Щедрый вечер: как праздновать, обряды и традиции

Суббота, 13 января, 2018

После праздничной трапезы молодежь отправлялась щедровать и гадать.

В ночь с 13 на 14 января принято праздновать Щедрый вечер, который в народе также называют праздник Святой Меланки.

По традиции накрывается праздничный стол с различными угощеньями: обязательно должна быть щедрая кутя, мясные блюда, различные закуски, которые могут максимально продемонстрировать достаток в семье.

За стол все садятся в красивой праздничной одежде, где также как и в Святой Вечер, 6 января, нельзя ругаться.

После трапезы собиралась группами вся молодежь в округе и отправлялась щедровать и гадать.

Считалось, что в эту ночь девушка может узнать, каким будет ее замужество.

Примечательно, что существовал и другой обычай – для мужчин. Именно в этот день можно повторно попросить девушку выйти замуж, даже если раньше был отказ.

Также важным считается то, кто первый войдет в дом. Это обязательно должен быть хороший человек с добрыми помыслами, щедрый и радушный. При этом хорошим знаком считалось, если первым в дом придет мужчина.

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