Фронтовая Горловка: МТС «лег»

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Сначала горловчане рассказали, что мобильной связи оператора «МТС-Украина» нет только в Центрально-Городском районе, но вскоре оказалось, что в жилмассивах Калининского и Никитовского районов сигнала также нет.

Позднее стало известно, что с аналогичными проблемами столкнулись жители Донецка, Макеевки и других населенных пунктов, подконтрольных «ДНР».

Как заявили представители самопровозглашенной республики, работа мобильного оператора нарушена из-за повреждений кабеля южнее Донецка — якобы, «ВСУ перерезали кабель «МТС-Украина» идущий в сторону Еленовки».

Отмечается, что специалисты ищут возможность восстановить поврежденное волокно и возобновить работу оператора на территории «ДНР».