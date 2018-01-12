Фронтовая Горловка: ситуация остается тревожной

Как уже сообщалось, 11-го января боевые действия начались с самого утра. В это время «шумели» северные окраины.

Затем в городе установилась тишина, но днем пропала мобильная связь «МТС-Украина». Позднее появилась информация, что сигнала нет и в других населенных пунктах региона из-за повреждений кабеля южнее Донецка. К слову, мобильный оператор не возобновил свою работу до сих пор.

Вновь тревожные сообщения появились поздним вечером. Местные жители рассказали о стрельбе на востоке/северо-востоке и юго-западе.

Неспокойно в темное время суток было и под Донецком.»Горячие» точки те же — Пески, участок аэропорт-Спартак-Авдеевка/Ясиноватая. Активные боевые действия велись и на востоке от Мариуполя.