Фронтовая Горловка: пятничный вечер был громким

В первой половине дня горожане о боевых действиях не упоминали, впрочем, как и в военных сводках, зато вечером ситуация обострилась.

О боях на севере местные жители начали сообщать после 15 час. по местному времени. Сначала речь шла о районе Гольмовского и Новолуганского, но позднее появились сообщения о работе тяжелого на северо-востоке.

После 21 час. на участке от Майорска до Зайцево кроме стрелкового и крупнокалиберного вооружения, активно применялись минометы, иногда — бронетехника.

По словам очевидцев, к полуночи все стихло.

Интенсивные бои вчера велись южнее Донецка — в районе Новотроицкого и Докучаевска. Стреляли также под Широкино и Водяным, Станицей Луганской.