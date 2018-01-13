Мобильная связь в «ДНР» работает с перебоями

Как сообщили местные СМИ, «работа сотового оператора «Феникс» в ДНР затруднена в связи с большим количеством внутрисетевых звонков».

12 января на территории самопровозглашенной республики продолжились сбои в сети местного оператора «Феникс» из-за большой нагрузки после отключения связи Vodafone.

«Дозвониться с первого раза на «Феникс» сложно в связи с высокой нагрузкой на мобильную сеть – поступает большое количество звонков. Это связано с тем, что нарушена работа сотового оператора связи «МТС-Украина», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты ведут работы по налаживанию связи.