Школьники из Донецкой области вернулись домой после рождественских путешествий по западной Украине

Группу детей, в которую входили 379 учеников, в Константиновке встретил заместитель председателя ДонОГА Игорь Стокоз.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, в период с 4 по 11 января школьники из населенных пунктов, находящихся на линии разграничения, проживали в семьях жителей сел Львовской и Тернопольской областей, имея возможность почувствовать искреннее гостеприимство украинского Запада. Во время отдыха дети получили множество впечатлений от участия в вертепах, колядовании по селам, праздновании рождественских праздников по местным обычаям и нашли новых друзей.

Также ребята смогли расширить представление об истории украинского края, ознакомиться с творчеством его мастеров, были поражены загадочными Борщевскими пещерами и очарованы старинным Львовом и Тернополем.

Ученики и учителя Донецкой области привезли домой кучу рождественских подарков и теплых воспоминаний, отметив высокий уровень организации проводимых мероприятий и доброжелательность местных жителей.

«Дети в восторге. Такие обмены надо делать постоянно, потому что мы все едины, мы все украинцы. И мы все хотим одного — мира на нашей земле», — заявил зам. главы ДонОГА Игорь Стокоз.