На КПВВ в Майорске задержан грузин, вывозивший из «ДНР» крупную сумму денег

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда на прошлой недели продолжали пресекать попытки незаконного пересечения линии разграничения с деньгами и грузами.

Как сообщили в ГПСУ, во время оформления у гражданина Грузии в личных вещах были обнаружены 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Также недавно в Майорске гражданину Украины не позволили ввезти в Горловку комплектующие к оргтехнике на 37,5 тысяч гривен.

Кроме того, на этом же КПВВ пограничники с разницей в один час выявили двух граждан Украины, которые направлялись с неподконтрольной территории с наркотическим веществом растительного происхождения. В обоих случаях помогла служебная собака.

Всех граждан, деньги и товары передали сотрудникам Нацполиции для принятия правового решения.