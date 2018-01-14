Фронтовая Горловка: суббота прошла без обстрелов

13-го января местные жители боевых действий не слышали.

Единственный раз, когда упоминались окраины Горловки, была информация в сводке о нескольких минометных прилетах в районе Новолуганского.

С невысокой активностью, но все же происходили бои под Донецком. Субботним утром и днем дончане слышали стрельбу в стороне Марьинки, позднее — также в направлении Авдеевки. Кроме того, минометы и гранатометы применялись в районе вентиляционного ствола шахты Бутовка.

Неспокойно также было под Верхнеторецким и Каменкой, Водяным и Павлополем.