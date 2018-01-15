В Горловке бюджетникам запретили ездить в Украину

Об этом в Facebook сообщил блоггер Никита Синицин.

По его сведениям на днях в медицинских учреждениях Горловки прошли собрания коллективов, на которых до работников «доводили информацию о запрете госслужащим, бюджетникам, сотрудникам предприятий выезжать на территорию, подконтрольную Украине».

«Ссылаются на приказ или указ главы ДНР № 363, вышедший еще в декабре — всем госслужащим, бюджетникам, сотрудникам предприятий временно запрещено выезжать в Украину. Объяснение — наша безопасность, чтоб нас не похитили и не обменивали потом на украинских военнопленных», — передал слова одного из находившегося на собрании медика Синицин.

Позднее в интернет-изданиях появилась информация о наличии списков сотрудников бюджетных организаций на блокпостах со стороны самопровозглашенной республики, которым, якобы, запрещено выезжать на украинскую территорию. После проверки людям, чьи фамилии значились в списках, не позволили выехать за пределы «ДНР».