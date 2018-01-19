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Трехлетней горловчанке требуется помощь

Пятница, 19 января, 2018

Дашеньке (все имена изменены) скоро исполнится три года. С самого рождения малышка болеет. Сейчас они с мамой Натальей и старшим братом Денисом проживают в одном из сел Константиновского района.

Живут у родственников, которые сочувствуют семье переселенцев из Горловки. Да, Наталья получает от государства помощь на ребенка-инвалида (Даша – инвалид детства) и на коммуналку как переселенка.

Но разве хватит этого на все, что нужно больной крошке! Ведь и за коммунальные платить надо, и Дашеньку мама очень часто возит на лечение в другие города Донецкой области. Десятки, а то и сотни гривен уходят на билеты и лекарства.

Сама Наташа ни о чем никого не просит, о ее проблеме журналисту «Знамя Индустрии» рассказали в районном центре социальных служб для молодежи. А мы, как всегда, просим помочь этой семье наших неравнодушных читателей.

Кто захочет это сделать, звоните по телефонам: 062-72-2-18-73 или 063-33-86-071. Мы поможем связаться с мамой малышки.

Знамя индустрии



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