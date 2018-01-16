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В «ДНР» затопили 10 шахт – последствия катастрофические

Вторник, 16 января, 2018

Село Чигари (на карте «Гугла» все еще со старым названием Ленинское) в серой зоне под Горловкой расположено ближе к позициям «ДНР», чем к ВСУ. Тем не менее, фронтовой волонтер Евгений Каплин с коллегами из гуманитарной миссии «Пролисок» его посетили.

В Чигарях проживают 170 жителей, в том числе 7 детей. Не работает ФАП, нет торговли и газа. Недавно мирным жителям пришлось нести на себе женщину, у которой случился инфаркт до нулевого блокпоста ВСУ около 5 км. Притом, что окрестности вокруг нашпигованы минами и растяжками. Достаточно часто (в лучшем случае над головами) летают  и разрываются в округе разнообразные снаряды и мины…

Но в Чигарях есть еще одна специфическая проблема – подтопление. Из-за затопления соседней шахты им.Гагарина в Горловке резко поднялся уровень грунтовых вод. А залитые водой подвалы означают, что в них невозможно прятаться во время частых обстрелов. «Огороды людей превратились в болото, на некоторых из них вырос камыш и поселились лягушки».

«Пролисок» привлек 50 тысяч гривен от ООН на закупку насосов и шлангов для откачки воды из подвалов жителей Чигарей. Но, честно говоря, жить в таких условиях, конечно, невозможно. При первом же близком обстреле порвется ЛЭП, и насосы остановятся. Не говоря о других «прелестях» жизни между линиями фронта.

Между тем, Иван Шубин пишет, что ДНР затопила в Горловке и Енакиево десяток шахт, работавших до войны: «Реструктуризацией», то бишь уничтожением этих шахт, занимается ООО «Шахтпроект» из Санкт-Петербурга».

Реал



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