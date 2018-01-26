Загранпаспорта получили более 114 тысяч жителей Донецкой области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Государственной миграционной службы.

Отмечается, что по сравнению с минувшим годом количество желающих получить загранпаспорта увеличилось почти на 51 тысячу, что связывают с появившейся возможностью путешествовать в страны Евросоюза без оформления виз.

Кроме того, подчеркивается, что административные услуги в ГМС Донецкой области предоставляются всем жителям региона без исключения, в т. ч. и те граждане, которые на данный момент проживают на неподконтрольной Киеву территории.