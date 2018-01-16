Фронтовая Горловка: полной тишины нет

В понедельник об интенсивных боях горловчане не сообщали, но это не значит, что они их не слышали.

По словам местных жителей, вечером стреляли в районе Зайцево, а позднее — восточнее — на участке от Светлодарска до Дебальцево. Кроме того, периодически неспокойно было на западных окраинах.

Можно сказать, что 15-е января был достаточно тихим днем и на других участках линии фронта. однако, о признаках восстановившегося перемирия говорить рано. В светлое время суток зафиксирован обстрел под Каменкой (северо-западнее Донецка), вечером о стрельбе рассказали жители Докучаевска.

В штабе АТО сообщили также о применении минометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкино.