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Захарченко пригрозил национализировать «МТС-Украина»

Вторник, 16 января, 2018

По его словам, при необходимости возможно введение внешнего управления на территории «ДНР» в отношении мобильного оператора.

«Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения. Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим — соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть», — говорится в заявлении.

Мобильная связь оператора «МТС-Украина» на территории ОРДЛО пропала 11-го января из-за повреждения кабеля.

Как написал в Facebook аналитик проекта «Донбасс полный доступ» Виталий Сизов, «оптический кабель перебили на «ничейной земли». Ремонт пока невозможен, потому что «ДНР» не дает гарантий безопасности и их оператор «Феникс» (на присвоенном оборудовании «Киевстара») начал зарабатывать. Кабель там задеть легко: солдаты роют окопы, местные жители – мусорные ямы, не говоря об обстрелах».

В то же время в «ДНР» заявили, что «допуск специалистов сотового оператора «Водафон-Украина» для восстановления линии связи не предоставляет украинская сторона».



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