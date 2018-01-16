В Гладосово и Травневом восстановили выплату пенсий

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель ДонОГА Павел Жебривский.

В селах Травневое и Гладосово, которые находятся на севере от Горловки и в конце ноября были возвращены под контроль Украины, полностью восстановлена выплата пенсий.

Как говорится в сообщении со ссылкой на начальника главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталью Рад, «всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили до нового года, и в дальнейшем начисление и выплата пенсий им осуществляется в штатном режиме».

По информации ГУ ПФ в Донецкой области, в Гладосово украинскую пенсию получают 15 жителей, а в Травневом — 45.