Фронтовая Горловка: стреляли, но редко

Вчера, 16-го января, и сегодня утром горожане по-прежнему продолжают сообщать о боевых действиях, но теперь — о единичных случаях.

Так, во вторник они рассказали о вечернем всплеске активности на юго-западе, а сегодня с утра многие услышали одиночный разрыв на севере.

Почти не слышали боев и жители Донецка. Вчера они писали о стрельбе утром в стороне Авдеевки. Днем и вечером несколько «бахов» прогремели в направлении Марьинки и аэропорта.

Также во вторник неспокойно было под Светлодарском, Троицким и Водяным.