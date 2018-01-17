В «ДНР» заявили, что мобилизацию не проводят

«Распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности, военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе», — говорится в сообщении.

Согласно информации, повестки рассылаются для контрольного оповещения — уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан.

Утверждается, что такая процедура проводится в «ДНР» ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Горловке проходят мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет граждан 2001 г. р. и старше.