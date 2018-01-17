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В Украине отменили термин «инвалид»

Среда, 17 января, 2018

Украина продолжает приводить свое законодательство в соответствие с международной практикой. Отныне ни в одном украинском законе вы не встретите термина «инвалид». Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вносятся изменения в 37 законов, в положении которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены соответственно словами «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью вследствие войны».

- Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», прежде всего акцент делается на человеке, а не на его инвалидности, — отметили в Администрации президента.

Опасения отдельных депутатов относительно того, что данные нововведения приведут к документальному коллапсу, не оправдались. Удостоверения с устаревшей терминологией менять не придется.  

- Удостоверения, выданные до вступления в силу данного закона, в которых применяются слова «инвалид», «ребенок-инвалид», «инвалид с детства», «инвалид войны», а также пенсионные удостоверения, в которых указываются эти слова, действительны в течение срока, на который они были выданы, — сказано в тексте закона.

КП в Украине



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