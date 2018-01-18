Крещение: история и традиции праздника

Сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник.

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.

История праздника

Все верующие 19 января вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно трем Евангелиям, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя.

Крещение также привязано к дате древнего праздника Богоявления, которое отмечалось 6 января (Крещение Господне по старому стилю также праздновалось 6 января).

Как праздновать

В 2018-м году праздник у православных выпадает на пятницу. Но сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник. В это время принято соблюдать строгий пост.

Накануне 19 января святят воду в храмах в память, что Спаситель Своим Крещением освятил воду. В сам же праздник Богоявления святиться вода в реках и других водоемах, где берут воду.

Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа.

Кроме того, 19 января у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».

Считается, что окунаться надо 3 раза, перекрещиваясь и совершая молитву.

Но будьте осторожны и перед погружением обязательно проконсультируйтесь у врача.

Традиции

На Крещение принято гадать. Считается, что якобы в этот день можно с самой большой достоверностью узнать о своем будущем.

Среди наиболее популярных гаданий, когда в крещенский вечер девушка выходит из дома и идет по улице, внимательно всматриваясь в лица прохожих – если первым на пути ей встретится молодой мужчина – велика вероятность, что в этом году она выйдет замуж, если прохожий – старик, то замужество стоит ждать еще не скоро.

Другое гадание подходит и для девушек, и для парней. Для этого нужно выйти на улицу и спрашивать у прохожих имя — у женщин мужское, у мужчин женское. По примете, именно так будут звать будущего жениха или невесту.

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