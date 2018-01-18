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Крещение: история и традиции праздника

Четверг, 18 января, 2018

Сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник.

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.

История праздника

Все верующие 19 января вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Согласно трем Евангелиям, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя.

Крещение также привязано к дате древнего праздника Богоявления, которое отмечалось 6 января (Крещение Господне по старому стилю также праздновалось 6 января).

Как праздновать

В 2018-м году праздник у православных выпадает на пятницу. Но сам праздник начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский Сочельник. В это время принято соблюдать строгий пост.

Накануне 19 января святят воду в храмах в память, что Спаситель Своим Крещением освятил воду. В сам же праздник Богоявления святиться вода в реках и других водоемах, где берут воду.

Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа.

Кроме того, 19 января у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».

Считается, что окунаться надо 3 раза, перекрещиваясь и совершая молитву.

Но будьте осторожны и перед погружением обязательно проконсультируйтесь у врача.

Традиции

На Крещение принято гадать. Считается, что якобы в этот день можно с самой большой достоверностью узнать о своем будущем.

Среди наиболее популярных гаданий, когда в крещенский вечер девушка выходит из дома и идет по улице, внимательно всматриваясь в лица прохожих – если первым на пути ей встретится молодой мужчина – велика вероятность, что в этом году она выйдет замуж, если прохожий – старик, то замужество стоит ждать еще не скоро.

Другое гадание подходит и для девушек, и для парней. Для этого нужно выйти на улицу и спрашивать у прохожих имя — у женщин мужское, у мужчин женское. По примете, именно так будут звать будущего жениха или невесту.

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