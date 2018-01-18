 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Купание на Крещение: кому можно и как правильно окунаться?

Четверг, 18 января, 2018

19 января отмечают православные христиане в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Моржевание, безусловно, полезно, так как происходит выработка огромного количества стрессов. Но организм необходимо закалять постепенно, а не резко совершать подвиги.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение?

  • Тем, кто имеет проблемы с сердцем. Резкий перепал температуры может стать причиной ишемического приступа или приступа стенокардии, вплоть до инфаркта.
  • Противопоказан ледяной прорубь и тем, кто страдает артериальной гипертонией, конъюнктивитом, сахарным диабетом,  и ожирением.
  • Даже если человек закален, но на момент празднования Крещения имеет простуду, бронхит  или насморк, холодная вода только усугубит протекание заболеваний.
  • Не рекомендуется окунаться и тем, кто страдает астмой и другими болезнями органов дыхания, а также имеет проблем с мочеполовой системой и кожно-венерические заболевания.
  • Даже если вы страдаете бессонницей, то тоже не стоит лезть в холодную воду.

Окунаться в проруби можно только подготовленным, закаленным и здоровым людям! Беременным и детям до 6 лет так же противопоказано погружение!  Очиститься от грехов поможет  исповедь в храме и искреннее покаяние.

Купаться в Крещение необходимо не в купальнике, а в специальной  белой сорочке, если хотите провести этот ритуал по всем правилам.

  • Первое правило – выбирайте прорубь близко к дому, чтобы не ходить и не ездить на дальние расстояния.
  • Перед купанием нужно разогреть тело с помощью легкой зарядки или пробежки.
  • Перед нырянием ни в коем случае нельзя употреблять спиртное и после тоже. Для сохранения тепла лучше выпить столовую ложку рыбьего жира и согреваться исключительно теплым чаем, но не горячим!
  • Погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не произошло рефлекторное сужение сосудов головного мозга, которое может привести к шоку.
  • Крещенское купание необходимо осуществлять быстро. Не стоит находиться в ледяной воде более 30 секунд, так как может случиться переохлаждение.
  • После купания необходимо снять всю мокрую одежду, промокнуть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду из натуральных тканей и с минимальным количеством застежек и пуговиц. После холодной проруби не стоит растирать тело, так как это может повредить хрупкие мелкие капилляры кожи.
  • Хорошо согреться с помощью лёгких физических упражнений и сразу отправиться в теплое помещение либо машину.
  • Перед купанием в проруби необходимо позавтракать, так как организму нужна энергия для того, чтобы согреться. Можно съесть кашу или бутерброд со сливочным маслом и ломтиком слабосоленой семги.

И прислушивайтесь к сигналам организма, если вы сомневаетесь, то нее стоит рисковать, лучше как следует подготовить и закалить организм и попробовать окунуться в проруби на следующий год.

4mama.ua



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования