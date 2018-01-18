Купание на Крещение: кому можно и как правильно окунаться?

19 января отмечают православные христиане в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Моржевание, безусловно, полезно, так как происходит выработка огромного количества стрессов. Но организм необходимо закалять постепенно, а не резко совершать подвиги.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение?

Тем, кто имеет проблемы с сердцем. Резкий перепал температуры может стать причиной ишемического приступа или приступа стенокардии, вплоть до инфаркта.

Противопоказан ледяной прорубь и тем, кто страдает артериальной гипертонией, конъюнктивитом, сахарным диабетом, и ожирением.

Даже если человек закален, но на момент празднования Крещения имеет простуду, бронхит или насморк, холодная вода только усугубит протекание заболеваний.

Не рекомендуется окунаться и тем, кто страдает астмой и другими болезнями органов дыхания, а также имеет проблем с мочеполовой системой и кожно-венерические заболевания.

Даже если вы страдаете бессонницей, то тоже не стоит лезть в холодную воду.

Окунаться в проруби можно только подготовленным, закаленным и здоровым людям! Беременным и детям до 6 лет так же противопоказано погружение! Очиститься от грехов поможет исповедь в храме и искреннее покаяние.

Купаться в Крещение необходимо не в купальнике, а в специальной белой сорочке, если хотите провести этот ритуал по всем правилам.

Первое правило – выбирайте прорубь близко к дому, чтобы не ходить и не ездить на дальние расстояния.

Перед купанием нужно разогреть тело с помощью легкой зарядки или пробежки.

Перед нырянием ни в коем случае нельзя употреблять спиртное и после тоже. Для сохранения тепла лучше выпить столовую ложку рыбьего жира и согреваться исключительно теплым чаем, но не горячим!

Погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не произошло рефлекторное сужение сосудов головного мозга, которое может привести к шоку.

Крещенское купание необходимо осуществлять быстро. Не стоит находиться в ледяной воде более 30 секунд, так как может случиться переохлаждение.

После купания необходимо снять всю мокрую одежду, промокнуть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду из натуральных тканей и с минимальным количеством застежек и пуговиц. После холодной проруби не стоит растирать тело, так как это может повредить хрупкие мелкие капилляры кожи.

Хорошо согреться с помощью лёгких физических упражнений и сразу отправиться в теплое помещение либо машину.

Перед купанием в проруби необходимо позавтракать, так как организму нужна энергия для того, чтобы согреться. Можно съесть кашу или бутерброд со сливочным маслом и ломтиком слабосоленой семги.

И прислушивайтесь к сигналам организма, если вы сомневаетесь, то нее стоит рисковать, лучше как следует подготовить и закалить организм и попробовать окунуться в проруби на следующий год.

4mama.ua