Фронтовая Горловка: на окраинах продолжают стрелять

Как «Кочегарка» уже сообщала, вчерашний день начался с мощного разрыва на севере.

В первой половине дня больше о боевых действиях горожане не сообщали, а после обеда вновь рассказали о громких «бахах», но уже на западе. Затем вновь долгий перерыв и уже около 21 час. жители близлежащих жилмассивов слышали стрельбу на северном направлении. Сохраняется напряженная обстановка на Светлодарской дуге и вокруг Верхнеторецкого.

На протяжении дня неспокойно было и под Донецком — как стрелковым, так и более тяжелым вооружением, «шумело» в стороне Авдеевки, Спартака, аэропорта, Песков. Кроме того продолжаются бои в районе Докучаевска и Новотроицкого.