Сегодня в Горловке Vodafone может возобновить работу

Как сообщили интернет-издания, вчера специалисты компании начали восстанавливать поврежденный кабель.

По некоторым данным, мобильная связь на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей может появиться уже сегодня — 18 января.

В сообщении говорится, что при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня, после чего и начались ремонтные работы.

«Удалось получить доступ к месту повреждения кабеля и до 12 час. 18 января единственный мобильный оператор для 2 миллионов абонентов должен восстановить предоставление услуги», – рассказал Богдан Крикливенко, член Комитета Верховной Рады по правам человека, на заседании которого выступил представитель мобильного оператора Vodafone.