Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В ходе обсуждения дискутировали о том, упоминать ли Крым и Севастополь в заголовке законопроекта, однако такая инициатива не набрала достаточной поддержки.

Вместе с тем, в преамбуле говорится об оккупации Крыма и Севастополя. В частности, датой старта оккупации косвенно называют дату начала временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года, ссылаясь на другой закон.

Законопроект определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области такие, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ (в редакции к первому чтению такие полномочия предоставлялись Минобороны). Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны зафиксировать Минобороны и МВД Украины — они вместе должны подать представление президенту Украины, а уже он на этом основании принимает решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.

Утверждается, что РФ несмотря на оккупацию не получает никаких прав на территории, при этом продолжительность оккупации не имеет значения.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий — кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Украина же, со своей стороны, должна принимать меры для обеспечения государственного суверенитета — в том числе санкционные, а также использовать механизмы международного сотрудничества для сохранения и усиления санкций против РФ. Органы в Украине собирают данные о правах человека на временно оккупированных территориях, а также должны создать межведомственный координационный орган, чтобы обобщить позицию государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также подготовить консолидированную претензию против РФ.

Налоговому комитету поручили подготовить срочные изменения в законодательство, чтобы урегулировать нормы относительно торговых санкций. Нардеп Рефат Чубаров настоял, чтобы установили дату внесения таких изменений — не позднее 31 января.

Утверждается, что для противодействия агрессии со стороны РФ применяются силы и средства по согласованию с Генштабом ВСУ.

Всеми силами по противодействию агрессии руководит Генштаб. Вместе с тем, должны создать Объединенный штаб, его будет возглавлять командующий Объединенных сил. Командующий Объединенных сил реализует свои полномочия через объединенный оперативный штаб ВСУ. Его полномочия определяются положениями об оперативном штабе, который разрабатывается Генштабом ВСУ Украины и утверждается главнокомандующим ВСУ по представлению министра обороны.

Командующий Объединенных сил в случае реальной угрозы жизни и здоровья лицам, которые пересекают линию разграничения, имеет право ограничить въезд этих лиц на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на период существования этой угрозы.

На территориях, прилегающих к зоне боевых действий, функционирует особый порядок, согласно которому органы сектора безопасности и другие госорганы имеют специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности. Границы таких территорий устанавливает начальник Генштаба ВСУ по представлению командующего Объединенных сил.

Правоохранители и привлеченные к противодействию агрессии получают такие права:

применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в зону противодействия агрессии;

задерживать указанных лиц и привозить в органы Нацполиции;

проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия – задерживать для установления личности;

осматривать личные вещи граждан при них и в автомобилях;

временно ограничивать или запрещать движение транспорта, пешеходов на улицах и дорогах, не пускать людей и машины куда-то, в частности на объекты, выводить людей из определенной местности, отбуксировывать транспорт;

входить в дома людей, на частные земельные участки, предприятия, учреждения и организации, если это нужно для противодействия внешней агрессии;

со служебной целью использовать с разрешения владельцев средства связи и автомобили, в том числе специальные – кроме автомобилей дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

112.ua