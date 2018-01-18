В «ДНР» раскритиковали закон о Донбассе

Лидер самопровозглашенной республики раскритиковал принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. По мнению Захарченко, он нарушает минские договоренности.

«Президент Петр Порошенко заявил, что закон позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании этот закон позволит развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. К большому сожалению, это полностью нарушает минские договоренности. Украина показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта, то есть она собирается воевать и для этого делает политическую платформу», — заявил он.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Корреспондент