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Кабмин увеличил помощь нетрудоспособным переселенцам на жилье

Суббота, 20 января, 2018

Сумма ежемесячной помощи для пенсионеров и детей была увеличена с 884 гривень до 1 тысячи гривень.

Кабинет министров увеличил сумму ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров и детей для покрытия расходов на проживание до 1 тысячи гривень.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 17 января.

Согласно проекту решения, сумма ежемесячной помощи для пенсионеров и детей была увеличена с 884 гривень до 1 тысячи гривень.

Также правительство изменило максимальную сумму помощи на семью, которая ранее составляла 2,4 тысячи гривень (и 3,4 тысячи гривень для семей с людьми с инвалидностью). Теперь установлено, что общая сумма помощи на семью не может превышать 3 тысяч гривень, для семей с людьми с инвалидностью 3,4 тысяч гривень, а для многодетных семей — 5 тысяч гривень.

Министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания правительства анонсировал проект к положению о порядке назначения субсидий переселенцам.

«Нами готовится еще проект к положению о порядке назначения субсидий, которым мы упростим доступ внутренне перемещенных лиц к получению субсидий, когда им будем назначать на основании декларирования ими полного состава семьи, которая нуждается в субсидии, то есть без регистрации и без наличия договора аренды помещения», — сказал министр.

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