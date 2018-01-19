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Фронтовая Горловка: днем отработал Град

Пятница, 19 января, 2018

Вчерашний день исключением не стал и горожане вновь слышали боевые действия.

После 11 час. в Горловке, по их словам, было «очень громко». Так, блоггер Никита Синицин в Facebook написал, что «из района города ушли сразу 2 пакета Градов». «Успокаивали» горловчан в соцсетях, мол, тренировки артиллерии на полигоне и поводов для беспокойства нет. Однако, когда около 16 час. по местному времени многие услышали мощный «бабах», в тех же пабликах появилась информация о запуске ракеты с подконтрольной Киеву территории. Очевидцы, якобы, даже видели белый след в небе.  Затем в одной из горловских групп заявили о «подтвердившейся информации о сработавшем ПВО, когда почти у всех жителей Горловки «чуть не вылетели окна».

После этого о стрельбе никто не сообщал вплоть до позднего вечера, когда жители близлежащих жилмассивов и поселков вновь услышали бои. По их словам, гремела сторона Светлодарского плацдарма. Шумно было на севере и после полуночи.

В темное время суток сообщали о неспокойной обстановке и дончане. Периодически они слышали обстрелы на линии фронта от Песков и до Авдеевки.



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