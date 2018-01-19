В «Л/ДНР» будут действовать два тарифа Vodafone. Работы по восстановлению связи продолжаются

Об этом в Facebook рассказала Олеся Цыбулько, помощник-консультант народного депутата Натальи Веселовой. Информацию она опубликовала после заседания Комитета по правам человека ВР, который рассматривал обращение общественной организации «Донбасс SOS» о неправомерных действиях оператора мобильной связи Vodafone.

Активисты заявили, что в отношении граждан, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, Vodafone планировал в одностороннем порядке изменить тариф без альтернативы выбора другого тарифа.

Присутствующий на рассмотрении этого вопроса Олег Проживальский, представитель мобильного оператора, сообщил, что изменение тарифов связаны с вопросом использования торговой марки и не будут выше, чем на подконтрольной Украине территории, а в случае переплаты будет проведен перерасчет.

«Для той территории есть 2 отдельных тарифа с названием без слова «Водафон», так как это условия компании — не использовать их бренд. Один тариф — 3 грн. в день только при наличии в этот день разговоров, второй — это пакет услуг за 60 грн. на месяц. После возобновления связи будет осуществлен перерасчет и за дни, когда связь не работала», — написала Цыбулько. По ее информации, деньги вернут.

Напомним, ранее сообщалось, что с 9 января на временно неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса «Vodafone» изменил тарифы.

В «ДНР», тем временем, посчитали доходы «Vodafone» на территории ОРДЛО. Как говорится в сообщении представителя «ДНР», «ежемесячный отток капитала в Vodafone» из самопровозглашенной республики составляет около 140 млн. руб.

Отметим, что 18-го января, несмотря на заявления о ремонтных работах, связь в Горловке так и не появилась. Впрочем, есть в городе несколько мест, где сигнал от соседних вышек поймать можно. туда и приезжают некоторые горожане, чтобы совершить звонок. Например, люди собираются у «Эпицентра», также, по некоторым данным, есть связь и в Озеряновке.

Как сообщили на официальном сайте Vodafone Украина, ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля продолжаются. О восстановлении связи обещают проинформировать дополнительно.