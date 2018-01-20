В Горловке отчим ударил приемного сына ножом

В Калининском районе задержали подозреваемого — 43-летнего местного жителя.

Сначала пострадавший парень утверждал, что телесные повреждения он получил на улице от неизвестного. Однако, затем преступник все же был установлен. Оказалось, что проникающие колото-резаные ранения брюшной полости 28-летнему мужчине после совместного распития алкоголя ему нанес отчим.

«Между родственниками возник конфликт на почве политических взглядов. Подозреваемый не справился с чувством агрессии, схватил кухонный нож и ударил несколько раз оппонента», — говорится в сообщении.