В Минске обменялись списками пленных

В столице Беларуси состоялась первая в 2018-м году встреча трехсторонней контактной группы.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер, в ходе заседания представители Украины и самопровозглашенных республик обменялись списками удерживаемых в плену лиц.

«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки», — написала она.

Не обошли вниманием участники ТКГ закон о реинтеграции Донбасса. Однако, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, дискуссия о принятом в Верховной Раде законе шла без ознакомления с его окончательным текстом. Тем не менее он заявил, что контактная группа «остается единственным постоянным форматом по урегулированию ситуации на востоке Украины». Сайдик заверил, что обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будет приоритетом в работе контактной группы.

На встрече отмечалось не только сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время «новогоднего перемирия», но и то, что полностью огонь на линии соприкосновения все же не прекратился.

Обсуждались также вопросы, связанные с имплементацией формулы Штайнмайера, ситуацию с оплатой за водоснабжение.