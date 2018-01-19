 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Минске обменялись списками пленных

Пятница, 19 января, 2018

В столице Беларуси состоялась первая в 2018-м году встреча трехсторонней контактной группы.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер, в ходе заседания представители Украины и самопровозглашенных республик обменялись списками удерживаемых в плену лиц.

«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки», — написала она.

Не обошли вниманием участники ТКГ закон о реинтеграции Донбасса. Однако, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, дискуссия о принятом в Верховной Раде законе шла без ознакомления с его окончательным текстом. Тем не менее он заявил, что контактная группа «остается единственным постоянным форматом по урегулированию ситуации на востоке Украины». Сайдик заверил, что обеспечение безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будет приоритетом в работе контактной группы.

На встрече отмечалось не только сокращение количества нарушений режима прекращения огня во время «новогоднего перемирия», но и то, что полностью огонь на линии соприкосновения все же не прекратился.

Обсуждались также вопросы, связанные с имплементацией формулы Штайнмайера, ситуацию с оплатой за водоснабжение.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования