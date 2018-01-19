Захарченко пояснил, кого касается его запрет на выезд в Украину

Невыездными становятся некоторые руководители, чиновники и госслужащие.

Как говорится в сообщении, о полном запрете поездок в Украину сотрудникам бюджетных организаций речь не идет. Не касается он и работающих пенсионеров.

По мнению лидера «ДНР», запрет распространяется «исключительно на руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, госслужащих, имеющих доступ к государственной тайне».

«Документ создан, чтобы предотвратить возможные горькие ошибки», — заявил Захарченко.