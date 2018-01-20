Фронтовая Горловка: вечером снова было неспокойно

На окраинах сохраняется сложная обстановка.

После 18 час. горожане стали слышать «бахи» и перестрелки. На протяжении некоторого времени боевые действия велись сразу на нескольких направлениях. По словам местных жителей, кроме стрелкового различного калибра применялись минометы, АГС и более тяжелое вооружение.

Практически всю вторую половину дня не стихало и под Донецком. В светлое время суток дончане слышали бои на участке от аэропорта и до авдеевской промзоны. Вечером в этой же стороне стрелять начали интенсивнее. Кроме того, нарушался режим прекращения огня на Светлодарской дуге и в районе Широкино.