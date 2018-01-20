В «ЛНР» заработал Vodafone, в Горловке связи нет

Во второй половине пятницы жители неподконтрольной Киеву части Луганской области начали сообщать о появлении мобильной связи от Vodafone.

По их словам в Луганске, Кадиевке и других населенных пунктах сигнал «пробился» 19-го января около 14.30. Тем временем, в Донецке его по-прежнему нет.

Как сообщила в Facebook руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан, Vodafone завершил ремонтные работы в Луганской области.

«Ремонтные работы в районе Счастья завершены, Луганск в эфире. К сожалению, «не видим» Донецк. В Донецке сеть не поднимается. Причина неизвестна – или оборудование выведено из работы, либо нет энергоснабжения», – написала она.

Далее Рубан объяснила, что ремонт в районе Счастья должен был восстановить связь на всей территории.

«Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне», – заявила Виктория в комментариях.

Также она рассказала в каких условиях приходилось работать ремонтным бригадам.

«Это достаточно сложные работы, тем более в таких условиях – когда ограничено время (техническим работникам на длительное время на участок, где велись ремонтные работы не пускали), снег и мороз. К тому же для выполнения работ требовалось согласование и с одной стороны, и с другой стороны – о прекращении боевых действий, обстрелов, чтобы не рисковать жизнью людей. Нам в этом помогали ОБСЕ, СЦКК, которые мониторили ситуацию и способствовали этим работам, помогали согласовать возможность безопасного доступа к участку работ», — пояснила представитель компании.

Напомним, территории самопровозглашенных республик 11-го января остались без мобильной связи Vodafone из-за повреждения оптоволоконного кабеля.

Тем временем, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины озвучили другую причину отсутствия связи в неподконтрольной части Донецкой области.

«В 14:00 19 января мобильная связь Vodafone Украина была восстановлена на территории ОРЛО. Поданная компанией в СЦКК заявка на проведение работ в ОРДО не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований ОРДО. Украинская сторона прилагает усилия для восстановления связи», – говорится в сообщении в Twitter.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» обвинили украинскую сторону: якобы, «ВСУ перерезали кабель «МТС-Украина» идущий в сторону Еленовки».