 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В «ДНР» заявили о начале использования станций мобильного оператора «Life»

Суббота, 20 января, 2018

Как заявили в самопровозглашенной республике,  там уже приступили к использованию сети базовых станций оператора «Life» для увеличения емкости сети «Феникса».

«Нагрузка колоссальная, решать эту задачу мы уже начали. Буквально перед тем, как приехать к вам на передачу, мы запустили первую базовую станцию из сегмента сети «Life» в контуре оператора «Феникс». Мы располагаем емкостью в более 300 базовых станций и постараемся в максимально короткие сроки запустить все базовые станции бывшего «Лайфа» уже в сегменте РОС «Феникс», — рассказал представитель «ДНР» в интервью местному телеканалу.

По его словам, для стабилизации работы «Феникса» потребуется месяц.

Любопытно, что несколько дней назад несколько украинских СМИ опубликовали информацию о подключении оборудования lifecell для усиления мощности мобильного оператора, работающего на неподконтрольных Киеву территориях.

Вскоре появилось заявление мобильного оператора lifecell, в котором говорится, что компания около года не предоставляет услуги на неподконтрольной территории Донецкой области и к запуску захваченных базовых станций отношения не имеет.

Сообщается, что с момента вывоза оборудования и до 22 февраля 2017 года lifecell осуществлял управление базовыми станциями на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей отдаленно из других регионов. После блокирования связи в ОРДЛО работа оборудования, которое функционировало без возможности обслуживания, была заблокирована.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования