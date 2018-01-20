В «ДНР» заявили о начале использования станций мобильного оператора «Life»

Как заявили в самопровозглашенной республике, там уже приступили к использованию сети базовых станций оператора «Life» для увеличения емкости сети «Феникса».

«Нагрузка колоссальная, решать эту задачу мы уже начали. Буквально перед тем, как приехать к вам на передачу, мы запустили первую базовую станцию из сегмента сети «Life» в контуре оператора «Феникс». Мы располагаем емкостью в более 300 базовых станций и постараемся в максимально короткие сроки запустить все базовые станции бывшего «Лайфа» уже в сегменте РОС «Феникс», — рассказал представитель «ДНР» в интервью местному телеканалу.

По его словам, для стабилизации работы «Феникса» потребуется месяц.

Любопытно, что несколько дней назад несколько украинских СМИ опубликовали информацию о подключении оборудования lifecell для усиления мощности мобильного оператора, работающего на неподконтрольных Киеву территориях.

Вскоре появилось заявление мобильного оператора lifecell, в котором говорится, что компания около года не предоставляет услуги на неподконтрольной территории Донецкой области и к запуску захваченных базовых станций отношения не имеет.

Сообщается, что с момента вывоза оборудования и до 22 февраля 2017 года lifecell осуществлял управление базовыми станциями на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей отдаленно из других регионов. После блокирования связи в ОРДЛО работа оборудования, которое функционировало без возможности обслуживания, была заблокирована.