Рада легализовала две справки ОРДЛО

Украина считает недействительными все документы, выданные на неподконтрольных территориях Донбасса, кроме тех, которые подтверждают факт рождения или смерти человека в ОРДЛО.

В законе о реинтеграции Донбасса учтена поправка о признании Украиной документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, которые выданы административными органами в ОРДЛО. Об этом сообщил у себя в Facebook автор поправки, народный депутат Мустафа Найем.

«Дело в том, что сейчас молодым родителям и родственникам умерших на территориях самопровозглашенных республик, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна — возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет», — написал нардеп.

По его словам, новорожденного, как и тело умершего, в суд никто везти не будет.

«Провести анализы, экспертизу и опросить свидетелей на территории ОРДЛО у нас нет. С другой стороны, международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима», — отметил Найем.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Корреспондент