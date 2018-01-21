Фронтовая Горловка: в субботу обошлось без тревожных сообщений

Горожане слышали боевые действия лишь раз.

На протяжении дня, по их словам, было тихо. Стреляли лишь ночью — на юге/юго-западе после полуночи были слышны пулеметы и стрелковое.

В сводках также сообщается о неспокойной обстановке вблизи Луганского, а наиболее интенсивно бои велись на мариупольском направлении — в районе Водяного и Широкино. Ни одна из сторон не сообщила о боевых действиях под Донецком, а вот его жители утверждают, что в первой половине дня были слышны перестрелки в стороне промзоны, а после обеда некоторое время крупнокалиберное и периодически минометы применялись на участке от аэропорта и практически до Ясиноватой.