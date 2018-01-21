В результате взрыва на шахте в Ждановке погибли два человека

Взрыв метана произошел на шахте в 25 км к юго-востоку от Горловки.

«В городе Ждановка на ПАО «АП Шахта Ждановская» 20 января в 12:29 произошел взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погибли два человека 1970 и 1980 г. р.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент происшествия кроме погибших в забое находились 314 горнорабочих, все они самостоятельно выбрались на поверхность. Один из горняков получил травму руки.

Тела погибших горноспасатели подняли через три часа после трагедии.