Горловчанин добился очередного успеха на профессиональном ринге

Боксер полусреднего веса Иван Голуб нокаутировал соперника из Колумбии в третьем раунде.

Вчера уроженец Горловки провел очередной бой в Нью-Йорке против Фиделя Монтерроса Муньоса. Поединок прошел при полном преимуществе украинца. Соперник продержался лишь три из восьми раундов, причем во втором колумбиец дважды оказывался в нокдауне, а уже в следующем — после очередного потрясения — принято решение остановить бой и признать победу Голуба техническим нокаутом.

Таким образом, Иван «закрыл» спорное поражение в поединке против Джемонтея Кларка, когда в конце июня проиграл американцу по очкам.