Фронтовая Горловка: обстрелы возобновились

В воскресенье в окрестностях города снова велись активные боевые действия.

Уже после полудня местные жители сначала рассказали о стрельбе из крупнокалиберных пулеметов, а вскоре раздался одиночный «бабах», после чего на некоторое время установилась тишина.

Вечером же ситуация стала накаляться. Горожане сообщили о применении тяжелого на севере. Наиболее жарко было на светлодарском направлении. Здесь бои продолжались и после полуночи.

Сегодня с утра в Горловке вновь неспокойно на севере. По словам очевидцев, на северо-востоке работает артиллерия.

Тем временем, трагедия произошла в воскресенье на юге Донецка — в районе КПП под Еленовкой со стороны «ДНР». Здесь под обстрел попал автобус с мирными жителями, в результате чего один пассажир погиб, еще один получил ранения. Оба — мужчины, погибший — житель Донецка 1960 г. р., а пострадал житель Шахтерска, 1952 г. р.

На протяжении дня дончане сообщали об активных боевых действиях. Здесь интенсивно стреляли на участке от аэропорта до авдеевской промзоны.