«Шахтер» не выиграл первый матч года

Донецкая команда вот уже несколько дней находится на подготовительных сборах в Турции.

Соперником в стартовом поединке 2018-го года стал чемпион Болгарии — «Лудогорец». Как сообщили в пресс-службе горняков, дебют остался за болгарами, но постепенно «оранжево-черные» отодвинули противника от своих ворот и наладили контроль мяча. В итоге счет удалось открыть только под занавес тайма, но сделал это все-таки соперник (Марселиньо).

После перерыва на поле вышел полностью обновленный состав. в котором нашлось место и бразильскому новичку — защитника Додо. «Шахтер» заиграл активнее и сравнял счет (Зубков), а еще через шесть минут дончане уже повели в счете (Феррейра). Впрочем, болгары так же быстро отыгрались (Жоао Пауло). В оставшееся время оранжево-черные были ближе к победе (дважды мог отличиться Коваленко), но счет сохранился неизменным — 2:2.