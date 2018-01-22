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«Шахтер» не выиграл первый матч года

Понедельник, 22 января, 2018

Донецкая команда вот уже несколько дней находится на подготовительных сборах в Турции.

Соперником в стартовом поединке 2018-го года стал чемпион Болгарии — «Лудогорец». Как сообщили в пресс-службе горняков, дебют остался за болгарами, но постепенно «оранжево-черные» отодвинули противника от своих ворот и наладили контроль мяча. В итоге счет удалось открыть только под занавес тайма, но сделал это все-таки соперник (Марселиньо).

После перерыва на поле вышел полностью обновленный состав. в котором нашлось место и бразильскому новичку — защитника Додо. «Шахтер» заиграл активнее и сравнял счет (Зубков), а еще через шесть минут дончане уже повели в счете (Феррейра). Впрочем, болгары так же быстро отыгрались (Жоао Пауло). В оставшееся время оранжево-черные были ближе к победе (дважды мог отличиться Коваленко), но   счет сохранился неизменным — 2:2.

В Турции у «Шахтера» запланирован еще один контрольный поединок — 24 января донецкий клуб сыграет с загребским «Динамо».

 


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