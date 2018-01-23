В Доброполье произошло ДТП автобуса с шахтерами и военным КрАЗом

Во вторник, 23 января, в Донецкой области автобус с горняками, которые направлялись на шахту «Алмазная», столкнулся с военным грузовиком.

Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, люди ехали на работу в первую смену. Это произошло в Допрополье. В автобусе находились 35 человек. На встречную полосу выехал военный КрАЗ, очевидно, из-за гололеда. Произошло столкновение, в результате которого 18 человек обратились за помощью в медицинское учреждение, трое из них госпитализированы, у них серьезные повреждения и переломы, возможно у кого-то проявится сотрясение мозга, так как столкновение было сильным.

Как подчеркнул Волынец, он, как лидер профсоюза, следит за ситуацией, составляется список пострадавших, которым будет оказана вся необходимая помощь.

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