В ВСУ объяснили, что пошло не так с их КрАЗом

Из-за метели и гололеда в Доброполье военный автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Так объясняет причину ДТП пресс-центр штаба АТО.

По его данным, всех восьмерых пострадавших доставили в городскую больницу (по информации председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в аварии пострадали 18 человек) . Двое из пассажиров автобуса получили повреждения средней тяжести, остальные шесть — легкой. В целом состояние здоровья травмированных — удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство.

УП