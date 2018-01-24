Фронтовая Горловка: практически не стреляли

Во вторник местные жители практически не слышали боевых действий.

В первой половине дня на севере прогремели несколько «бахов». Затем, уже поздним вечером, в соцсети появилось сообщение о редких «гупаньях».

Под Донецком до обеда иногда были слышны отголоски войны, но пользователи соцсетей сходились во мнении, что это учения, а вот вечером они сообщили о периодических одиночных выстрелов или разрывов, нечастых перестрелках в стороне Марьинки.

В то же время в «ДНР» заявили, что на донецком направлении применялись минометы, БМП и БТР, обвинив ВСУ в обстреле района Докучаевска. А вот в пресс-центре штаба АТО отметили, что «впервые за долгое время в районе проведения операции сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины зафиксировано не было».