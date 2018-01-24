Представитель Vodafone: «Мы не горим большим желанием работать в ОРДЛО»

Директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский рассказал о перспективах работы компании на неподконтрольной Украине части Донбассе. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

- В каком состоянии сейчас оборудование на территории «ДНР»? Были ли допущены к нему ваши специалисты во время проведения ремонтных работ?

- Наше оборудование находится в рабочем состоянии, связи с неподконтрольными районами Донецкой области нет исключительно из-за того, что все три кабельные линии, которые у нас заходили в ту зону, были повреждены. С южной стороны кабель поврежден уже давно и восстановлению сейчас не подлежит. Второе повреждение – недавно восстановленный нами обрыв кабеля на линии фронта. А третье повреждение произошло на арендованной нами линии, которая проходит вдоль железной дороги, которая 11 января была повреждена.

При восстановлении кабеля на линии фронта связь должна была восстановиться и в Луганской области, и в Донецкой. Но сейчас мы видим, что в Донецкой области линии просто обесточены.

- Какая основная причина отсутствие сети «Vodafone-Украина» на территории «ДНР»?

- Кабель мы восстановили, так что связь не работает из-за обесточивания части оборудования в указанном районе. Как только питание восстановят – связь должна появиться.

Если «та сторона» будет заинтересована в полноценном восстановлении связи с Украиной в регионе – необходимо будет предоставить доступ специалистам для проведения ремонтных работ на кабеле в Еленовке, который станет дублирующей линией связи. И есть еще один кабель компании «Фтиком», который заходит в то же помещение, где размещено наше оборудование. И его также можно было бы использовать для того, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работы сети. Поскольку, к сожалению, все наши линии связи проходят по линии фронта и в любой момент могут быть повреждены.

- В сети появилась информация, что «ДНР» требует от вас оплачивать счета за электроэнергию на неподконтрольных Украине территориях. Так ли это, и что вы планируете делать в связи с их требованиями?

- Мы работаем исключительно по законодательству Украины. А в соответствии с украинским законодательством, мы не имеем права заключать никакие договора с той территорией. Мы не можем ни за что платить, что бы от нас не требовали.

Пока не было захвачено «Донецкоблэнерго», мы платили за электроэнергию в регионе на территории Украины. После его захвата от нас потребовали, чтобы мы платили в «ДНР» напрямую, но мы не можем и не будем этого делать.

- Во время проведения ребрендинга вы неоднократно заявляли, что «Vodafone-Украина» не будет работать на неподконтрольных Украине территориях. Что изменилось?

- Да, мы заявляли, что под брендом «Vodafone-Украина» мы не будем предоставлять там никаких услуг, поскольку в соответствии с заключенным с международной группой Vodafone договором, мы не имеем права работать на этих территориях под их брендом.

В связи с тем, что все тарифы «МТС-Украина» в 1 квартале 2018 года будут закрыты, проводилась работа по переходу на небрендированные тарифные планы с ежедневной и месячной формой оплаты.

Это одни из самых низких тарифов, которые можно найти в Украине сегодня.

- Как вы планируете решать разногласия с международной группой Vodafone в случае их возникновения?

- Каких-либо претензий к нашей работе в ОРДЛО не выдвигали. Все понимают, как мы там работаем, и что по сути, речь идет скорее об определенной гуманитарной миссии, чем о ведении бизнеса.

То, как мы работаем, согласовано с государственными органами власти Украины. Мы работаем дистанционно, не ведем никаких работ напрямую, а наши подрядные организации, в случае необходимости, по договоренности со всеми сторонами могут провести какие-либо ремонтные работы. Все.

К сожалению, более 30% базовых станций в зоне АТО уже не работает, и мы не можем и не будем их восстанавливать.

- Какое количество абонентов вы уже перевели на запланированный тариф, и какое количество клиентов в целом осталось в ОРДЛО?

- Мы обязаны заблаговременно оповестить абонентов о переводе их на другие тарифы. Эта работа была начата. Мы ее еще не закончили, оповестив лишь часть абонентов в регионе. А поскольку сейчас мы не можем оповестить абонентов заблаговременно – из-за сбоев в работе – мы не можем и завершить их перевод на другие тарифы.

- А как вы получаете оплату за услуги для абонентов, находящихся на неподконтрольной территории?

- Для абонентов на неподконтрольных территориях остается возможность оплаты услуг через интернет. Также многим абонентам помогают оплачивать счета за мобильную связь их родственники, проживающие на подконтрольной территории.

- Звонки на какие номера доступны для ваших абонентов в ОРДЛО?

- Звонить можно абонентам всех операторов, с которыми у нас подписаны договора. Если договора нет, звонки невозможны. А с теми, кто работает на неподконтрольной территории, у нас договоров нет и быть не может.

Хочу сказать вот еще что: мы не горим большим желанием продолжать работу на неподконтрольных Украине территориях на тех условиях, которые есть сейчас. Скажу честно – мы работаем на грани возможностей. Законодательство нас во многом ограничивает, и если та сторона выключит нас, как наших конкурентов, мы ничего не сможем сделать.

Но мы готовы исключительно из соображений гуманности продолжать работу в регионе по схеме удаленного контроля. Но работать с нарушением украинского законодательства мы не будем.

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