В Майорске жители пятиэтажки три года набирают воду из трубы в подвале — ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21-го января.

Согласно информации, миссия осуществляла мониторинг ситуации, в которой оказалось гражданское население, проживающие вблизи линии соприкосновения под Горловкой.

«18 января жители пятиэтажного многоквартирного жилого дома в подконтрольном правительству пос. Майорск (45 км к северо-востоку от Донецка) сообщили наблюдателям о том, что из-за протекающего водопровода, поврежденного в результате обстрелов, ведущихся, начиная с 2014 года, в их квартирах отсутствует вода. Члены патруля СММ видели, что жители набирают воду из трубопровода, проходящего в подвале их дома. Жители добавили, что они кипятили воду, чтобы ее можно было пить.

Представитель военно-гражданской администрации в Майорске сообщил наблюдателям о том, что ремонт поврежденного водопровода, расположенного между позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований, не выполнен, поскольку с неподконтрольной правительству стороны не согласована заявка на проведение ремонтных работ», — говорится в сообщении.