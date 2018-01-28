Что по чем в столовой Верховной Рады?

Посетителям столовой в Верховной Раде Украины предлагают филе осетра почти за 300 гривен и семгу за 154 гривны.

Соответствующий ценник сфотографировал фотокорреспондент «Апострофа».

Стоит отметить, что в парламентской столовой также представлен широкий ассортимент блюд по вполне приемлемым ценам. В частности, цена салата из моркови — 10 гривен, из свеклы — 13 гривен, капусты — 16 гривен, «Цезарь» — 31 гривна, салат «Царский» — 64 гривны.

Голубцы с мясом и рисом обойдутся в 51 гривну, свиные котлеты — 43 гривны, вареники с мясом — 49 гривен, отбивные — 54 гривны, лосось запеченный — 129 гривен.

Апостроф