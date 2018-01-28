 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Что по чем в столовой Верховной Рады?

Воскресенье, 28 января, 2018

Посетителям столовой в Верховной Раде Украины предлагают филе осетра почти за 300 гривен и семгу за 154 гривны.

Соответствующий ценник сфотографировал фотокорреспондент «Апострофа».

Стоит отметить, что в парламентской столовой также представлен широкий ассортимент блюд по вполне приемлемым ценам. В частности, цена салата из моркови — 10 гривен, из свеклы — 13 гривен, капусты — 16 гривен, «Цезарь» — 31 гривна, салат «Царский» — 64 гривны.

Голубцы с мясом и рисом обойдутся в 51 гривну, свиные котлеты — 43 гривны, вареники с мясом — 49 гривен, отбивные — 54 гривны, лосось запеченный — 129 гривен.

Апостроф



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования