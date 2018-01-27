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В нашем регионе самый высокий в Украине уровень инфляции

Суббота, 27 января, 2018

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления статистики в Донецкой области.

Информация в релизе говорит о том, что в декабре цены потребительского рынка области (без учета зоны АТО) по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 15,9 % и это самый высокий показатель среди всех регионов. В среднем по Украине (без учета неподконтрольных АР Крым и Севастополя, а также части зоны АТО) уровень инфляции составил в 2017-м году 13,7 %. Для сравнения: в 2016-м году потребительские цены выросли в Донецкой области на 11,6 % (по Украине – на 12,4 %).

Отмечается, что ускорение инфляции в минувшем году произошло, прежде всего, за счет роста цен на продовольственные товары. Если в течение 2016-го года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Донецкой области повысились лишь на 0,2 % (по Украине – на 3,3 %), то в декабре 2017 года они были выше, чем в декабре предыдущего года, на 17,5 % (по Украине – на 17,7 %).

Такой рост цен объясняется оживлением потребительского спроса (за счет повышения с начала 2017-го года вдвое минимальной зарплаты и увеличения с октября пенсионных выплат). В то же время адекватного изменения предложения товаров не произошло, так как при незначительном росте производства в аграрной сфере и пищевой промышленности (или даже его снижении) увеличились объемы экспорта, в частности, мясных и молочных продуктов.

Эти факторы существенно повлияли на потребительские цены в Донецкой области, где собственных ресурсов, например, мясного и молочного сырья для удовлетворения потребностей всегда было недостаточно. Кроме того, повысились ставки акцизного налога и цены на табачные изделия в декабре 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли в области на 34,5 %. Также  продолжалось административное повышение коммунальных тарифов и подорожание энергоносителей. В среднем, оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, в декабре 2017 года выросли по сравнению с декабрем предыдущего года на 11,9 %. Значительно подорожали к концу года по сравнению с декабрем 2016-го года услуги автодорожного пассажирского транспорта (на 45,0 %) и услуги связи (на 16,2 %).



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