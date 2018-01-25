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«Шахтер» проиграл загребскому «Динамо»

Четверг, 25 января, 2018

Поединок стал заключительным в ходе первых сборов в Турции.Стартовый состав горняков состоял из большинства игроков «основы» и в дебюте они больше соперника владели мячом, но моменты, как у дончан, так и у хорватов, в впервой половине встречи можно было сосчитать по пальцам.

После перерыва и в ходе второго тайма Паулу Фонсека поменял состав, выпустив молодежь. Неплохо проявили себя 22-летние голкипер Олег Кудрик и полузащитник Александр Зубков. А когда динамовцы открыли счет (Ходжич), дончане пытались отыграться, но оборону соперника так и не преодолели — 0:1.

Как сообщили в пресс-службе клуба, «Шахтер» вернулся  в Украину, а уже 27 января отправятся на второй этап подготовки, который пройдет в ОАЭ.



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