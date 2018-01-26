С чем продолжают задерживать на линии разграничения

За последние несколько дней в ГПСУ сообщили о ряде нарушений на линии разграничения. Мы расскажем лишь о тех, которые были зафиксированы на ближайшем от Горловки КПВВ в Майорске.

Так, у одного из граждан, который направлялся в сторону неподконтрольной территории в салоне под ковриком были обнаружены номерные знаки и свидетельство о регистрации «ДНР» на автомобиль«Hyundai».

Затем на КПВВ во время досмотра у женщины, которая направлялась из Горловки, выявили «наличку» — 52 тысячи гривен.

Кроме того, пограничный наряд и сотрудники ГФС не пропустили в сторону «ДНР» две машины, в которых пытались провезти медицинское оборудование, часы, одежду и комплектующие к мобильным телефонам на общую сумму 41 тыс. грн.

Сообщали в ГПСУ и о факте попытки дачи взятки за беспрепятственное пересечение контрольного пункта. Во всех случаях нарушителей, «находки» и транспортные средства передавались сотрудникам ГФС и Нацполиции.